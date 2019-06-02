أخبار مصر | نقيب المحامين: تعديلات قانون المحاماة ستتضمن إنشاء أكاديمية للقيد بجداول النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: تعديلات قانون المحاماة ستتضمن إنشاء أكاديمية للقيد بجداول النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة تتضمن نصوص تحمي ضوابط القيد والاشتراك لمواجهة من يحاول القفز عليها، للحفاظ على مكاسب التنقية ودعمها لتكون النقابة سيدة جداولها، ويحدد مجلس النقابة عدد المقبولين سنويا في جداولها.

وأردف "عاشور"، خلال حفل إفطاره السنوي، الذي عقد اليوم السبت، بنادي المحامين النهري بالمعادي،

أن تعديلات قانون المحاماة ستتضمن أيضا، إنشاء أكاديمية المحاماة التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، والتأكيد على حصانة المحامي أثناء عمله، أمام المحاكم، وجهات التحقيق، والاستدلال، مما يساعده على أداء دوره الدستوري، في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع.

وجدد "عاشور" تأكيده، بأن تعديلات قانون المحاماة المقترحة من النقابة لا تتضمن أي نص يتعلق بالمدد الخاصة بانتخاب نقيب المحامين، والمحددة في القانون الحالي، مضيفا: "تعديل قانون المحاماة ضرورة للدفاع عن النقابة والحفاظ على مكتسباتها، وهو في صالح المحامين شكلا وموضوعا".