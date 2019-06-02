شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية الكويتية، السبت، نتائج الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي والمعهد الديني. وأظهرت النتائج تصدّر المصريين قائمة العشرة الأوائل على الثانوية العامة، إذ احتل 9 مصريين المراتب الأولى في القائمة، وفقًا لصحيفة «القبس» المحلية. نتيجة الثانوية العامة فى دولة الكويت - صورة أرشيفية

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