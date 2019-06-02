شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشكّل لجنة لمراقبة التعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم (10327) لسنة 2019، بتشكيل لجنة بتشكيل لجنة دائمة بدائرة المحافظة، تحت إشراف وكيل أول الوزارة، لمراقبة التعديات على الأراضي الزراعية بالتبوير، والتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ قرارات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخاص بإعادة زراعة الأرض المبورة بعد رفع الأنقاض وإزالة أسباب المخالفات.

ويأتي ذلك -بحسب بيان- بجانب، متابعة أعمال اللجان الفرعية المشكلة بالقري والمراكز بنطاق المحافظة والخاص بمتابعة زراعة الأراضي، التي تم تبويرها بالمخالفة، وتذليل العقبات التي تقف في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والادارات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة.