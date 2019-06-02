شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 78.89% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019، بنسبة نجاح 78.89%.

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كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 87.5%، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100%.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 80.54%، إذ تقدم لأداء الامتحان 3790 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3541 ونجح 2852 طالبًا وطالبة.

وهنّأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، وأشاد بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.