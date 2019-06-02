أخبار × 24 ساعة.. مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع يستفيد منها 300 ألف طفل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. رؤساء هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى يزورون اليابان للإطلاع على تجربتهم مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع يستفيد منها 300 ألف طفل سنويا صرف 2 مليار 447 مليون جنيه من معاشات يونيو فى اليوم الأول بدء صرف السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو Advertisements "ياحلو يا مسكر".. التمور المصرية تقترب من أسواق بكين.. وفد صينى يزور مزارع النخيل ومناطق التعبئة قريبًا.. ومنظومة جديدة لتطوير الإنتاج.. وبرامج توعية للتوسع فى زراعة الأنواع التصديرية وأبرزها" البرحى" طوارئ بمديريات الطب البيطرى لتلقى شكاوى غش اللحوم فى عيد الفطر 479 ألفا و 523 طالبا بأولى ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم فتح باب التقدم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد السكة الحديد تبدأ اليوم طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أمام المسافرين السكة الحديد والمترو يعلنان الطوارئ استعدادا لاستقبال العيد.. إلغاء أجازات القيادات ..وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات.. واستمرار مد ساعات تشغيل خطوط المترو للساعة الثانية صباحا قبل إصدار أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. الحكومة توجه بتقييم أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء .. 6 معايير تحدد مستوى الأداء على رأسها "شكاوى الفواتير".. وبدء التقييم منتصف يوليو المقبل عقب مرور 6 أشهر فى المنصب

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