ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية، حيث اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 78.89%.
وقال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إدارة القنايات جاءت فى المرتبة الأولى بنسبة نجاح 88.27% وتلتها إدارة غرب الزقازيق وفى المرتبة الثالثة إدارة ههيا.
يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019 بلغ 118981 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 664 لجنة فى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.
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