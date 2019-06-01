تحقيق وشرطة وسلاح.. تجاوزات امتحان الدبلوم

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في آخر أيام امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهد عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتس آب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

تابع مجاهد ومرافقوه، عددا من اللجان منها مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية التي تضم 28 لجنة، وقرر إحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول للتحقيق، بسبب وجود التليفون المحمول داخل اللجان مع الطلاب، مشددا على التأكد من صحة بيانات الطلاب، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات. اقرأ أيضا| غش وتصوير وتمزيق الإجابة..

تابع مجاهد ومرافقوه، عددا من اللجان منها مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية التي تضم 28 لجنة، وقرر إحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول للتحقيق، بسبب وجود التليفون المحمول داخل اللجان مع الطلاب، مشددا على التأكد من صحة بيانات الطلاب، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات. اقرأ أيضا| غش وتصوير وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم كما تابع لجنة مدرسة الفنية بنات بالحادقة بشرق الفيوم، التي تضم 19 لجنة، وتفقد لجان المراقبة، للتأكد من هدوء وانتظام الامتحانات، وعدم اصطحاب الطالبات للتليفون المحمول، موجها بتوفير الأجواء المناسبة وجميع سبل الراحة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات، مشيدا بانضباط اللجنة واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات. واختتم جولته بتفقد مدرسة التجارة بنات بغرب الفيوم، التي تضم 27 لجنة، مشيدا بالتزام الملاحظين ورئيس اللجنة بأخذ "موبايلات" الطلاب قبل الامتحان، والتأكد من التزام الطالبات بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وخلال تفقده شدد على عدم اصطحاب الطلاب هذه الأجهزة داخل اللجان، وسحبها قبل بدء الامتحان، واطمأن على سير عملية الامتحانات بالمدرسة، مشيدا بانضباط اللجنة. اقرأ أيضا| غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم Advertisements واختتم طلاب شهادة إتمام الدراسة دبلومات المدارس الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول (النظرية). وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات. وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، ففي لجنة رقم (1034) برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة (صناعي)، حدثت مشاجرة بين الممتحنين العملي (قسم الجرارات والآلات الزراعية) ورئيس اللجنة، وتم تحرير محضر ضد رئيس اللجنة في قسم الشرطة، وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. اقرأ أيضا| مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم وفي لجنة رقم (3255) الثانوية الزراعية بالفيوم بغرب الفيوم (زراعي)، تم تحويل رئيس اللجنة "ع.ع" والمراقب الأول "إ.ف" للشئون القانونية، لعدم ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة ووجود بعض التليفونات المحمولة بحوزة بعض الطلاب، وفي لجنة رقم (741) الجمهورية الإعدادية بنات ببندر دمنهور (صناعى)، تم ضبط الطالب "م.أ" يؤدي الامتحان بدلا من الطالب "أ.ع" تخصص تبريد وتكييف الهواء في مادة تكنولوجيا التبريد، وتم استدعاء الشرطة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وفي لجنة رقم (440) الشهيد زياد الباجورى الإعدادية بنات ببنها (صناعى)، وبناءً على إشارة تليفونية من غرفة العمليات بمديرية القليوبية تفيد بوجود طالب باللجنة يحمل سلاحا أبيض، تم التحفظ عليه وتمكين الطالب من أداء الامتحان، وتم استدعاء الشرطة وعمل محضر بالواقعة والتحفظ على الطالب. اقرأ أيضا| غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم وفي ذات السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا، اليوم، قالت فيه إنه وفقا لتقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة لامتحانات الدبلومات الفنية، شهدت الامتحانات 68 واقعة أو حالة تجاوز غير قانوني داخل لجان الامتحانات، ورصدت الغرفة، حدوث 7 حالات شغب طلابي و20 واقعة تصوير الامتحان بالموبايل (غش إلكتروني)، و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان. وأضافت الوزارة أن العملية الامتحانية شهدت 3 وقائع انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قرارا باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة خلال سير عملية الامتحانات، مؤكدة أن جميع الحالات التي تم رصدها تم التعامل معها وإحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. اقرأ أيضا| غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

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