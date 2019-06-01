شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل 4 أطباء بالوحدة الصحية بقرية أبو مصطفى بالرياض للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 4 أطباء بالوحدة الصحية بقرية أبومصطفى بالرياض للتحقيق، من بينهم «طبيبان لتغيبهما عن العمل، وطبيبان لانصرافهما عن العمل دون سند قانوني، وبالمرور على القرية تبين أن النظافة بالقرية جيدة ولا توجد تراكمات للقمامة سوى ببعض المناطق البسيطة وهى (بمدخل القرية ناحية البحر، وفى نهاية القرية على المصرف لمعهد أبوشهبة الأزهري)، وشوارع القرية، خاصة الشارع الرئيسي، تحتاج لرفع كفاءة وتعبيد، حيث يوجد انخفاض وارتفاع نتيجة أعمال توصيل النت للمدارس، وجود ميل ببعض الأعمدة وتدلى الأسلاك ببعض الشوارع، وجارٍ استصدار موافقة من الزراعة على قطعة أرض للبدء في تنفيذ محطة الرفع لمشروع صرف صحى القرية، وتوجد آثار رشح مياه على السلم الداخلي بالوحدة وأفاد العاملون بأنها تتكرر بفصل الشتاء.

وبحسب بيان، السبت، كلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، ووكيل وزارة الصحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، كل فيما يخصه خلال أسبوع بحد أقصى، مع تكثيف المرور والمتابعة للمرافق والخدمات، مشددًا على محاسبة المقصرين.