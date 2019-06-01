شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع المرور على محطة صرف في بيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، المرور على محطة صرف كفر قته بمركز بيلا، إذ تبيّن استمرار العمل بالوصلات المنزلية وتم الانتهاء من تنفيذ ٨٠٪ منها ومتبقٍ ٢٠٪، ورفع المطابق الخاصة بغرف التفتيش من على الطريق، كما تبين وجود رسومات بالطباشير على جدران المحطة، وأن الطريق المؤدي للمحطة «غير ممهد» و«غير مرصوف»، ويحتاج إلى رفع كفاءة، ولا توجد كشافات إنارة على الأعمدة بشارع المحطة، ووجود بيارة صرف مفتوحة بالقرية تحتاج إلى تغطيتها.

كما تبين وجود تراكمات من قطع الأسفلت على جانب طريق بيلا كفر العجمي، ووجود انهيار بجزء من الطريق الرابط بين الطريق الرئيسي وطريق المارية، وكذلك وجود هبوط أرضى بمناطق عديدة بالطريق الرئيسي المؤدي لقرية كفر قته، وتجمعات للقمامة على مصرف صرف البدراوي، ووجود قمامة بالترعة الموازية لقرية كفر قته، وبعض أعمدة الإنارة تحتاج إلى رفع كفاءة حيث توجد ميول ببعض الأعمدة باتجاه القرية، ووجود تجمعات قمامة بسيطة بجوار مدرسة كفر قته الإعدادية، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بيلا بإزالة كل المخالفات فورًا خلال ٧٢ ساعة، مؤكدًا محاسبة المقصرين، كما كلف رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل اللازم، كل فيما يخصه وتحديد موعد الافتتاح خلال الأسبوع المقبل.