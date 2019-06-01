شكرا لقرائتكم خبر عن «إفطار على الطريق».. مؤسسة «الشجرة» تقدم وجبات للصائمين في العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق متطوعى مؤسسة الشجرة Tree Foundation للتنمية والفن بالعريش، بمبادرة إفطار الصائمين على الطريق الدولى الساحلى لمدينة العريش، إذ انتشر متطوعو المؤسسة بالتزامن مع موعد الإفطار، حاملين الوجبات لتوزيعها على المارين على الطريق.

وأشار السيد العدل، المشرف على فريق المتطوعين، في بيان، السبت، إلى أنه عقب انتهاء مبادرة افطار الصائمين المارين على الطريق، يقام حفل الإفطار السنوى الخاص بمتطوعى ومجلس أمناء المؤسسة، مشيرًا إلى أنه أصبح طقسًا سنويًا، اعتاد فريق التطوع على تنفيذه لخلق أجواء من المحبة، ولزيادة التماسك والانتماء بالكيان.

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق

فريق متطوعى «مؤسسة الشجرة» ومبادرة إفطار الصائمين على الطريق