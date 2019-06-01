شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: نهدف إلى تعظيم تنافسية السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على هامش زيارة الوزيرة الحالية لدولة بلغاريا للمشاركة في المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحةInvesting in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC) الذي انعقد يومي ٣٠ و٣١ مايو بمدينة فارنا البلغارية، إن الوزارة تحرص على تعظيم تنافسية قطاع السياحة مع مراعاة الحفاظ على البيئة والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمعات المحلية.

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وأضافت «المشاط» أنه من هذا المنطلق تأتي رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر تماشيًا مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، كما وضعت وزارة السياحة مفهوم السياحة المستدامة، بمحاورها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية إدماج ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية المختلفة، مؤكدة ضرورة تنمية الوعى لدى هذه المجتمعات بأهمية صناعة السياحة وقيمتها وتأثيرها الإيجابي على حياتهم، ومساهمتها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقامت الوزيرة باستعراض تجربة مصر في تطوير قطاع السياحة، مؤكدة الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة للقطاع إيمانًا منها بأهمية السياحة في مصر كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي.