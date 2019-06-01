شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 479.5 ألف طالب «أولى ثانوي» أدوا امتحان «الإنجليزي» إلكترونيًا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 479.523 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أداء 428.712 طالبًا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 454.193 طالبًا في 1979 مدرسة، فيما أدى 100.731 طالبًا الامتحان ورقيًا.

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وفي الفترة المسائية، التي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أدى 50.811 طالبًا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية، من إجمالي مستهدف 54.000 طالب وطالبة في 705 مدارس حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 5726 طالبًا وطالبة الامتحان ورقيًا.

وتلقت غرفة عمليات الصف الأول الثانوي عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية وتم التعامل معها بشكل فوري مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب، وبيانها كالتالي: في محافظة الإسماعيلية ورد إلى غرفة العمليات شكوى بمدرسة المستقبل المتميزة من انقطاع الكهرباء، تم التوجيه بضرورة التواصل وحل المشكلة وتم التعامل مع الموقف بنجاح وتأدية الطلاب الامتحان إلكترونيا.

كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة المنوفية أنه تم ضبط طالبين يقومان بالغش عن طريق «واتس آب»، تم التنبيه بعمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي محافظة جنوب سيناء، وردت لغرفة العمليات ملاحظة بخروج عدد من الطلاب من لجنة الامتحان قبل الضغط على «إنهاء الامتحان»، وتم التنبيه أنه لا توجد مشكلة لأن النظام الإلكتروني للامتحانات يحفظ الإجابات ويرسلها فور انتهاء زمن الامتحان.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585.980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.