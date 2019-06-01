شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» سوهاج يختتم أنشطته الرمضانية بحفل «ليلة القدر» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن أمانة الحزب ستنظم، مساء غد الأحد، حفلًا موسعًا لختام أنشطتها الرمضانية، وإحياء «ليلة القدر»، بتكريم الفائزين في المسابقة الدينية الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي نظمها الحزب خلال شهر رمضان الكريم.

ويُقام الحفل بقاعة المدرجات الكبرى، بمقر الجامعة القديمة في شرق مدينة سوهاج، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد فوزى عبدالكريم، أمين لجنة الشؤون المالية والإدارية بأمانة الحزب المركزية، وأميني الحزب بمحافظتى أسيوط وقنا، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، لافتًا إلى أن الحفل ستحييه فرقة «الحضرة» للإنشاد الديني.