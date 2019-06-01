شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى يزورون اليابان للإطلاع على تجربتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار رؤساء وممثلين عن هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة اليابان على مدار اليومين الماضيين، للإطلاع على منظومة التأمين اليابانية والاقتداء بها قبيل تطبيق المنظومة الجديدة فى بورسعيد، لضمان أفضل معدلات تنفيذ للمشروع مع توفير خدمة طبية بجودة عالية للمنتفعين.

يشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل سيجرى تطبيقه فى بورسعيد أول يوليو المقبل فى 11 مستشفى و12 مركزا و22 وحدة صحية، وينتفع من المنظومة ما يقرب من مليون مواطن.



وتقدم الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان مع تغطية شاملة لجميع الأمراض.