ضبط مصنع زيوت ومخللات فاسدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 5 أطنان زيوت ومخللات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص بالجيزة.
فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية "زيت زيتون- مخللات" بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بتجميع كميات كبيرة من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية بدون وجه حق بقصد إعادة طرح تلك الكميات بالأسواق كسلع غذائية بالرغم من عدم صلاحيتها، ما يسبب أضرارا جسيمة على صحة المواطنين ومحققاً بذلك أرباحاً غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش، عُثر بداخله على 4,600 طن زيت زيتون ومخللات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما جاء بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للحملة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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