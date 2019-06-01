خلال 24 ساعة.. ضبط 3500 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شن حملاتها المرورية لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، من رصد 3560 مخالفة متنوعة، منها 75 مخالفة تجاوز سرعات و1559 مخالفة نموذج 125. كما تم رصد 78 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و42 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،69 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 58 دراجة بخارية وسيارة. جرى تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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