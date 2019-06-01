ضبط 125 طربة حشيش بحوزة شخص حاول تهريبها داخل سيارته بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار. البداية كانت حال قيام الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، فاشتبهت بأحد الأشخاص، عاطل، 35 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال استقلاله سيارة ملاكي، وبالتفتيش ضُبط بحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 15.625 كيلو جرام مبلغ مالي، هاتف محمول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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