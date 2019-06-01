ضبط مسئول بالمحليات لاتهامه بالرشوة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، تورط أحد مسئولي المحليات بالدقهلية وقيامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من البناء على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون.

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا بالدقهلية مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهم وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

أكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وقيام "رئيس القسم الهندسي بإحدى الوحدات المحلية بمدينة طلخا" - مقيم بذات الدائرة - سبق اتهامه في قضايا "استغلال نفوذ " باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2013، والتواطؤ مع أحد الأشخاص (عامل زراعي - 45 سنة، مقيم بذات الدائرة، وتمكينه من بناء مزرعة مواشي بملحقاتها على مساحة 434 متر مربع على أرض زراعية (من دون ترخيص) وعدم اتخاذ المتحر عنه الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة والبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون.

تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية وكذا سؤال مدير الإدارة الهندسية لمجلس ومدينة طلخا، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

كما أشارت التحريات إلى أن المذكور محبوس احتياطيا بمركز طلخا على ذمة قضية "رشوة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.