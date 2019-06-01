أخبار مصر | ننشر استعدادات صحة القليوبية لعيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر استعدادات صحة القليوبية لعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن خطة المديرية لاستقبال العيد تنقسم إلى قطاعين، الخدمات المقدمة في قطاع الطب العلاجي، والخدمات المقدمة في قطاع الطب الوقائي.

وأضاف الدكتور سيد مراد، مدير عام الطب العلاجي، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى في كافة المستشفيات العامة والمركزية بالإضافة إلى تواجد مدير المستشفى أو نائبه على مدار 24 ساعة، ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ، والاستقبال، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، والاستقبال، والأطفال المبتسرين بالإضافة الي تكثيف نوبتجيات هيئة الإسعاف.

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وأشار إلى أنه تم توفير فصائل الدم المختلفة لجميع المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات، مع متابعة العمل على مدار 24 ساعة في وجود نوبتجيات معتمدة في ديوان عام المديرية، مكونة من فريق إدارة الأزمة، والفرق التي سوف تقوم بالمرور الميداني على المستشفيات.

وأردفت الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي، أنه تم تشكيل غرفة للعمليات الوقائية تحت إشراف الدكتور وكيل الوزارة، لمتابعة الموقف الوقائي بالمديرية واتخاذ اللازم حيال ما يطرأ على الموقف الصحي على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تواجد فريق طبي كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدي أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة.

والتأكد من توافر كافة الطعوم والأمصال لتحريكها وإمدادها في حالة حدوث أي طارئ، وتكثيف دور مراقبة الاغذية في جميع اماكن تداول الاغذية ومراقبتها، إلي جانب تكثيف جمع عينات مياه الشرب على مستوى المحافظة وخاصة مناطق تجمع المواطنين في الأماكن العامة.

كما يتم متابعة العيادات فى المراكز الطبية والوحدات الصحية للتصدي لأي حدث طاريء قد يعكر صفو العيد للمواطنين بحيث تتم الخدمة الطبية موصولة دون انقطاع في عيادات طب الاسرة المختلفة.