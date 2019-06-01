أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: 'هنا القاهرة' جملة ارتبطت بوجدان المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: 'هنا القاهرة' جملة ارتبطت بوجدان المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن "هنا القاهرة" هي جملة شهيرة قالها الإذاعي أحمد سالم، وكانت من أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية في إفتتاحها في 31 مايو عام 1934، وهي عبارة جميلة تتألق بها إذاعة البرنامج العام.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه على مدار سنوات عمرها، ارتبطت الإذاعة المصرية ارتباطًا وثيقًا بالحياة المصرية، كما ارتبطت برامجها في وجدان المصريين جيلًا بعد جيل بجملة "هنا القاهرة"، وبحفلات أم كلثوم في الخميس الأول من كل شهر، ومقدمة الإذاعي الشهير جلال معوض، والتي لا ينساها الجمهور، وبالدراما الإذاعة والأوبريتات الغنائية والأغنيات، والبرامج الشهيرة (أبلة فضيلة، وربات البيوت، وعلي الناصيه وزياره لمكتبة فلان وأوائل الطلبة وغيرها من البرامج التي لا ينساها الشعب المصري).

وأكد "عبدالرحيم" أنه الإذاعة واكبت حقبة مهمة عاشتها مصر في قلب الأحداث في عالمها العربي والأفريقي والدولي، وتفاعلت معها كوسيلة جماهيرية، فعبرت عن نبض الشارع وهمومه وآلامه وأفراحه وانتصاراته.

وتابع: "لا يختلف إثنان على أن الإذاعة المصرية كانت المحرك والعامل الرئيسي لنجاح ثورة 23 يوليو عام 1952، وصبيحتها أعلن البكباشي أنور السادات أول بيان عن الثورة من ميكروفون الإذاعة، وتجاوبت الجماهير مع البيان، وتوالت برقيات التأييد الفردية والجماعية على الإذاعة، التي ظلت تعلنها على الرأي العام، وقامت بتقديم الثورة للشعب المصري وللعالم أجمع، بالإضافة لإذاعة العديد من البرامج والأغاني والأحاديث لإعلام الشعب بالثورة وأهدافها ومبادئها التي قامت من أجلها".

ووجه "عبدالرحيم" تهنئة إلى جميع الزميلات والزملاء بالإذاعة المصرية بمناسبة الاحتفال بمرور 85 عامًا على إنشائها.