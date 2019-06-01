أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تنفي بيع تراث ماسبيرو

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وأضافت الهيئة في بيان لها، أن البروتوكول يمثل إحدى الطرق والأفكار التي ستفيدها من المحتوى الإعلامي والفني المملوك لها، وأنه لا مجال على الإطلاق للتفريط في حقوقها وملكيتها لهذا المحتوى، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة لتوفير الضمانات اللازمة لهذه الحقوق.
يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام كانت قد وقعت بروتوكولاً جديدًا للتعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار الحفاظ على التراث المصري، سواء ما تم إنتاجه سابقًا أو حاليًا من التلفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية، والذي يقضي بإتاحة ذلك المحتوى على المنصة الرقمية الجديدة “watch it” حصريًا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة.