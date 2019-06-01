أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تنفي بيع تراث ماسبيرو

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قالت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة إعلام المصريين، جاء في إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتلفزيون المصري، وذلك طبقًا للقواعد والقوانين المحددة في هذا المجال، وتحفظ للهيئة حقوقها الكاملة، سواء الفكرية والمادية للمحتوى الذي ستتم إتاحته على المنصة الرقمية الجديدة watch it بشكل حصري كحق استغلال وليس بيع، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغيير طرق تلقي المحتوى عالمياً وتعظيم عوائده بما يعود بالنفع على الهيئة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن البروتوكول يمثل إحدى الطرق والأفكار التي ستفيدها من المحتوى الإعلامي والفني المملوك لها، وأنه لا مجال على الإطلاق للتفريط في حقوقها وملكيتها لهذا المحتوى، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة لتوفير الضمانات اللازمة لهذه الحقوق.

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام كانت قد وقعت بروتوكولاً جديدًا للتعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار الحفاظ على التراث المصري، سواء ما تم إنتاجه سابقًا أو حاليًا من التلفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية، والذي يقضي بإتاحة ذلك المحتوى على المنصة الرقمية الجديدة “watch it” حصريًا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة.