أخبار مصر | ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة بتهمة تلقي 500 ألف جنيه رشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة بتهمة تلقي 500 ألف جنيه رشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة، لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بنحو 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات، مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة.

حيث أثبتت التحريات تلقى مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي وكذا تغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكنى وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين، حيث اعترف المتهمون بتفاصيل وقائع الرشوة.