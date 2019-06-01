أخبار مصر | شاهد.. إقبال كثيف من المواطنين على أطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إقبال كثيف من المواطنين على أطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت شركة العاصمة الإدارية، أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك فى وجود ممثلين من موسوعة جينيس، وشهدت المائدة إقبال كثيف من المواطنين للمشاركة في الإفطار.

وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إنه تقرر تنظيم هذا الحدث اليوم السبت، ويشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصرى بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، يلى ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعى، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأضاف الحسينى، فى بيان صحفى أمس الجمعة، أن إدارة العاصمة الإدارية تسعى للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.