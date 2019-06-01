شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يبحثون تفعيل «التربية الرياضية» مادة أساسية بالمدارس والجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناقش الاجتماع كيفية تفعيل التربية الرياضية كمادة أساسية بالمدارس والجامعات، وضوابط التصحيح في الثانوية العامة لهذا العام وضوابط الحافز الرياضي وضوابط عملية قبول التظلمات وموعد إعلان النتائج لضمان سرعة وكفاءة تنسيق الجامعات.

رحب شوقى بالحضور، مؤكدًا على أهمية تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للطلاب في كافة المراحل التعليمية، وذلك في ضوء اهتمامات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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وأكد وزير التعليم أن نظام التعليم الجديد بالمراحل العمرية الأولى 2.0، والذي تم تطبيقه في العام الدراسي،2019/2018 يضع التربية الرياضية مادة أساسية وبشكل منهجي بحيث تصبح جزءًا من حياة الطلاب.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إنه لابد من تأهيل المجتمع تدريجياً لتغيير المفاهيم الخاطئة والخاصة بثقافة الحصول على الدرجات المرتفعة وأيضاً تغيير ثقافة دخول كليات الطب والهندسة فقط وأن هناك تخصصات أخرى تحتاجها الدولة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم الجديدة 1.1 تسعى إلى إصلاح المفاهيم الخاطئة.

كما أثنى عبدالغفار على أهمية الأنشطة الرياضية في بناء صحة أبنائنا الطلاب البدنية، خاصة أن الرياضة تنمي روح الولاء والانتماء والتنافس الحر والشريف وترسخ الأخلاق السامية واحترام الآخر.

وقدم صبحى عرضًا للمشروع القومى المصرى لرفع الكفاءة الصحية والبدنية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني وآليات تنفيذ الخطط الموضوعة للمشروع في كل وزارة.

وفى نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على آليات تنظيم الامتحانات ونماذج توزيع الدرجات ومواعيد التظلمات وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى الحافز الرياضي وضوابطه والمشروع القومي للتربية الرياضية لجعل الرياضة فكرًا أساسيًا ومنهجيًا وأسلوب حياة للمصريين.