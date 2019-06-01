شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: فتح قاعة «المصريون» للطلاب لمشاهدة «أفريقيا 2019» مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز قاعة «المصريون» بالمدينة الجامعية للطلبة خلال الإجازة الصيفية، لمشاهدة مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، لطلاب الجامعة من مختلف الكليات مجانًا، منوهًا أن الطلاب يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الاطلاع على البطاقة الجامعية.

وقال «الخشت»، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيتم فتح القاعة التي تم تجديدها هذا العام ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، لطلاب الجامعة خلال الفترة الصيفية لمشاهدة المباريات المحلية والدوريات العالمية المشفرة وبطولة أمم أفريقيا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن شباب مدينة الطلبة يتابعون المباريات الدولية بقاعة «المصريون» بالمدينة، بعد أن كانوا يضطرون للخروج إلى المقاهي لمتابعة المباريات ويتكلفوا ثمن الجلوس ويتعرضوا لمواقف سلبية، وتم توفير شاشات عرض كبيرة ٥٢ بوصة وتتسع القاعة لنحو 2000 طالب.