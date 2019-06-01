فيديو.. دورة مصغرة لبطولة الأمم الإفريقية فى ضواحى باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتضنت مدينة إيفرى الواقعة بضواحى العاصمة الفرنسية باريس، دورة كروية مصغرة عن كأس أمم أفريقيا، تَواجه فيها لاعبون هواة، يمثلون عددًا من منتخبات القارة الإفريقية، وتشهد الدورة حضوراً جماهيرياً كبيراً.
وبفضل الإمكانيات الخاصة لسكان المدينة نظمت هذه البطولة المصغرة قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة الإفريقية 2019، المقامة فى مصر خلال شهر يونيو المقبل.
وفى تقرير عرضته قناة "فرانس 24"، شهدت هذه الدورة التي نظّمها أبناء الحى تفاعلا كبيرًا لوجوه كروية شهيرة، على غرار النجم الإيفوارى المعتزل ديدييه دروجبا، والنجم الفرنسى صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما.
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