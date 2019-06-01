شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر تصريحات مفبركة ضد رموز الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى لوجو واسم ”الخليج 365”، ونشرت خبرا كاذبا حول تعليق قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتنشر أخبار كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية ”الخليج 365” واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو الخليج 365 مقاضاة كل من ينتحل اسم الخليج 365. Advertisements

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