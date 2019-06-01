شكرا لقرائتكم خبر عن تل أبيب: قذائف صاروخية من سوريا على شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلى أن قذائف صاروخية أطلقت من الأراضى السورية تجاه شمال إسرائيل ، من دون تحديد الجهة المسئولة عن الهجوم .
وأكد الجيش الإسرائيلى أن الهجوم لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية طبقا للتحقيقات الأولية التى أجراها الجيش الإسرائيلى ، مشيراً أنه ربما تم أطلاق القذائف عن طريق الخطأ بسبب المناوشات التى تجرى بين الفصائل المسلحة فى سوريا
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