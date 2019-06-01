انت الان تتابع انتحار وأدوية اكتئاب.. من صاحب رسالة صيدلة بني سويف؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رسالة تهديد بالانتحار في صيدلة بني سويف

عثر أحد طلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف، على رسالة تهديد بالانتحار داخل الكلية، مكتوب عليها "سأنتحر يوم 13/ 6/ 2019 سأموت يوم ولدت"، وتضمنت الورق لصق شريطين من الأقراص والتي يتم تناولها كعلاج لأمراض الوسواس القهري والقلق والاكتئاب الحاد، ودفعت الكلية إلى اتخاذ إجراءاتها اللازمة لمواجهة تلك الرسالة وطمأنة طلابها. وقال بيشوي جمال، في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك": "بعد الانتهاء من الامتحان ذهبت لرؤية ورقة الشفوي والتي يتم تعليقها في أول الممر ووجدت ورقة مكتوب عليها "سأنتحر يوم ولدت".

وأوضح بيشوي، أن صاحب رسالة التهديد قام بلصق شريطين مختلفين من الأدوية وهما الـpsycho وهو نوع يعالج OCD الوسواس القهري، والنوع الآخر يعالج القلق والاكتئاب الحاد، مضيفًا أن الشخص الذي قام بكتابة هذه العبارات يعانى كثيرًا وظروفه صعبة مع ضغط الامتحانات وتوترها دخوله في مرحلة depression اكتئاب. وقال مصدر