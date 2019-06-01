شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يبحثان آليات الاستعداد لتنسيق الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، السبت، لمناقشة آليات الاستعداد لتنسيق الثانوية العامة لهذا العام، وضوابط الحافز الرياضى، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

في بداية الاجتماع، أكد الوزراء استمرار التنسيق بين الوزارات الثلاث، بما يسهم في إنجاح منظومة تطوير التعليم في مصر، واستعرض الاجتماع الصعوبات التي واجهت التنسيق في العام الماضى، وسبل التيسير على الطلاب في التنسيق المقبل، ومناقشة ضوابط الحافز الرياضى.

واستعرض وزير التعليم العالى وضع تنسيق القبول بالجامعات عن العام الماضي ٢٠١٨، مؤكدًا ضرورة مراعاة الضوابط التي تضمن تحقيق الموضوعية في درجات الحافز الرياضى للطلاب المتقدمين للتنسيق، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية بالوزارات المعنية للتأكد من البطولات في التعامل مع درجات الحافز الرياضى، مع التأكيد أيضاً على تسليم درجات الحافز الرياضى لوزارة التعليم العالى قبل إعلان نتائج الثانوية العامة.

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من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أنه جار وضع ضوابط صارمة للحافز الرياضى تضمن الموضوعية في درجات الحافز، مشيرًا إلى تطوير أداء العمل بإدارة الحافز الرياضى بالوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الشباب والرياضة المشروع القومى للياقة البدنية والصحة، والذى يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة واللياقة البدنية للمواطنين خاصة بالمدارس والجامعات.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تبدأ وزارة التعليم العالى في تنسيق القبول بالجامعات بعد تسلّم النتيجة من وزارة التربية والتعليم، بجانب تشكيل لجنة من وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للتنسيق بين إدارتى الحافز الرياضى بالوزارتين لوضع الضوابط الخاصة بالحافز الرياضى.

حضر الاجتماع السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، وأحمد الشيخ، رئيس قطاع مكتب الوزير، ممثلين عن وزارة التعليم العالى، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة.