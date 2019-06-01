شكرا لقرائتكم خبر عن هبة هجرس: اجتماع مجلس الوزراء لحل مشكلة بطاقة ذوي الإعاقة خطوة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت النائبة الدكتورة، هبة هجرس، ممثلة الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أن ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء المصغر والخاص بلجنة العدالة الاجتماعية، والذى عُقد مؤخرًا لبحث مشكلات إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ومتابعة الإجراءات التي تنفذها الوزارات في هذا الشأن، خطوة مهمة على طريق تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2018، لكى يتم استخراج البطاقة فورا لكل الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت «هجرس» إلى أنها تثق في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يسمح بتأخر إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد تلقيه الاستغاثة، ولن يرضى بأقل من تنفيذ كامل مواد القانون 10 لسنة 2018، وأن السيد رئيس مجلس الوزراء سوف يتابع بنفسه تنفيذ ذلك.

يُذكر أن «هجرس» وجهت مؤخرًا رسالة استغاثة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناشده فيها إلزام الحكومة بالبدء في إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر فورًا، تنفيذًا لمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقره البرلمان في ديسمبر 2017، وأصدره السيد الرئيس في فبراير 2018 تحت رقم 10 لسنة 2018 واصدر مجلس الوزراء لائحته التنفيذية في ديسمبر 2018.