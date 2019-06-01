شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يحيل واقعة رفض علاج شاب محترق بمستشفى طهطا للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال، اليوم، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، واقعة رفض علاج شاب محترق بمستشفى طهطا العام إلى النيابة العامة، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمواطن توفي بعد تعرضه للحريق، ورفض مستشفى طهطا العام علاجه.

وأكد محافظ سوهاج، في بيان صحفي، عدم التهاون في محاسبة أي شخص قصّر أو تهاون في علاج المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها.

وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى تحويل الواقعة للنيابة الإدارية، وذلك بعد التحقيق فيها من جانب مديرية الشؤون الصحية.