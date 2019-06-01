شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 68 حالة تجاوز غير قانوني داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي»، اختتموا، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 (النظرية)، والتي بدأت يوم 18 مايو 2019.

ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لامتحانات الدبلومات الفنية، السبت، شهدت الامتحانات 68 واقعة أو حالة تجاوز غير قانوني داخل لجان الامتحانات.

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ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حدوث 7 حالات شغب طلابي و20 واقعة تصوير الامتحان بالموبايل (غش إلكتروني)، و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان.

كما شهدت العملية الامتحانية 3 وقائع انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قرارًا باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة خلال سير عملية الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات التي تم رصدها تم التعامل معها وإحالتها للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.