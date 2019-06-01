شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية تصحب بتدنى للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات مكة المكرمة ومنها "أضم، والطائف، والعرضيات، والقنفذة، وميسان" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
وذكرت وكالة "واس"، أن إدارة الدفاع المدنى بالمنطقة دعت المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه فى بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التى يجب مراعاتها فى مثل هذه الحالات المناخية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية على مكة المكرمة و5 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.