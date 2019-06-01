النائب ممتاز دسوقي: قمم مكة تعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والتهديدات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القمم الثلاث بمكة التي أقيمت خلال الأيام الماضية، عكست درجة عالية من وحدة الصف والكلمة الواحدة لقادة وزعماء العرب في مواجهة أي تهديدات للمنطقة.

وقال دسوقي، في بيان، اليوم السبت، إن عقد هذه القمة الطارئة كان ضرورة بعد تكرار الاعتداءات الإرهابية من قبل إيران على السفن في المياه الإقليمية الإماراتية واستهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية، بالإضافة إلى التدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا، مما يستلزم اتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران.

وأشاد النائب، بتأكيد الدول العربية على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في أمن المنطقة، وأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعًا، وفضلًا عن وضع خريطة متكاملة لما سيكون عليه تحرك الزعماء والقادة لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة، بما يعكس درجة من الوحدة والقوة في مواجهة التحديات معًا ليس بالحرب ولكن بالتمسك بموقفها في عدم السماح بوقوعها تحت أي تهديد أو ابتزاز.