بالفيديو|.. "الداخلية" ترصد جهود الأجهزة الأمنية خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بالقليوبية خلال مداهمة بعض البؤر الإجرامية شديدة الخطورة يختبئ بها 2722 متهما وألقي القبض عليهم.

وأسفرت الجهود عن ضبط 4065 آلاف قطعة سلاح بحوزة 3631 متهما خلال استهداف حائزي الأسلحة الغير مرخصة على مستوى الجمهورية، كما ضبطت الاجهزة الأمنية ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.

كما نفذت الأجهزة الأمنية أكثر من مليوني حكم قضائي منها أكثر من مليون حكم بالغرامة، كما تم ضبط 41 تشكيلا عصابيا ارتكبوا 91 حادث سرقة متنوع، وكشف غموض 214 حادث قتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وخطف وحريق عمد.

Advertisements

وأثمرت الجهود عن ضبط 9 من العناصر الإجرامية الخطرة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم "182 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28.500 كيلو، و2 خزينة أسلحة نارية، و18 طلقة نارية، سلاح أبيض، مبالغ مالية، 7 هاتف محمول".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيق.