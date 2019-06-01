مصر | تجديد حبس ١١ عضوا من التراس أهلاوي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ١١ عضوا من التراس أهلاوي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحامي محمد محمد رشوان، أنه قد انتهت اليوم جلسة التحقيق مع ١١ متهما من التراس أهلاوي بنيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وذلك في القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩ امن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

وأكد المحامي أن النيابة قد أمرت بتجديد حبسهم ١٥ يوم علي ذمة القضية، وجاء أسماء المتهمين كالآتي:

١. كريم ابو الفرج

٢. احمد وحيد

٣ سيف فارس

٤. محمود زياد

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٥.عبدالله أيمن

٦.ادهم صلاح

٧.محمد صلاح

٨.علي وليد علي

٩ .عبدالله حسن

١٠. احمد علي محمود

١١ يوسف مصطفي