مصر | النائب العام يحيل رئيس الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء للجنايات لاتهامهم بالاختلاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يحيل رئيس الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء للجنايات لاتهامهم بالاختلاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رئيس الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء للجنايات لاتهامهم باختلاس 159535.52 جنيه للجنايات.

جاء بالتحقيقات أن المتهم بصفته موظفا عامًا- رئيس قسم الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء وكاتب ماهيات القسم- اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 159535.52 جنيه " مائة وتسعة وخمسين ألفا وخمسمائة خمسة وثلاثين جنيه واثنين وخمسين قرشا والمسلم إليه من جهة عمله لتسليمه كرواتب وحوافز لمستحقيه إلا أنه احتبسه لنفسه بنية التملك.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباط لايقبل التجزئة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي 29 استمارة صرف حوافز ومرتبات قوة قسم الزاوية الحمراء بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات أسماء غير حقيقية لا تعمل بالقسم إلى قوة القسم.

واستحقاق قوة القسم مبالغ مالية أقل من المنصرف حال كونه المختص بتحريرها واستعملهم بأن قدمهم إلى جهة عمله محتجا بما ورد بهم من بيانات مع علمه بتزويرهم فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين ۲۱۳ ، ۲۱۰ من قانون العقوبات.