مصر | الدفاع يقطع صلة المتهمين بواقعة خطف 4 شرطيين بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع يقطع صلة المتهمين بواقعة خطف 4 شرطيين بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المحامي علاء علم الدين أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صلة المتهمين بجريمة خطف 4 من رجال الشرطة "ثلاثة من الضباط وأمين شرطة" بنطاق محافظة شمال سيناء بتاريخ 4/2/2011 تأسيسا على الآتي:

- ما جاء بمحضر تحريات المخابرات العامة المرفقة بالقضية رقم 274 لسنة 2011 إداري ثالث العريش والمثبت تفريغه بمعرفة قاضي التحقيق بالأوراق بالصحيفة رقم 4011 وما بعدها، والذي أثبت اختطافهم بمعرفة عناصر مصرية واحتجازهم بالأراضي المصرية ، واثبت صراحة انقطاع صلة حركة حماس بهذه الجريمة.

- ما جاء بشهادة زوجات المجني عليهم الأربعة بتحقيقات النيابة العامة والتي تضمنت ذات ما جاء بتحريات المخابرات العامة.

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وذلك خلال مرافعته الختامية في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.