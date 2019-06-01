مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل محاكمة المعزول وحقيقة ذبح طفل لفتح مقبرة أثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل محاكمة المعزول وحقيقة ذبح طفل لفتح مقبرة أثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الخليج 365" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالى:

1-بسبب لهو الأطفال.. تشريح جثة فرارجي قتله جاره بعين شمس

2-تأجيل محاكمة "مرسي" وأعوانه في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 8 يونيو

3-مصدر يكشف حقيقة ذبح طفل لفتح مقبرة أثرية بالواحات.. و"العم" كلمة السر

4-"22 طعنة" و"قطة مذبوحة فوق الجثة".. النيابة تستدعي جيران قاتلة والدتها في الزيتون

5- المحكمة تأمر بالقبض على المتهمين الهاربين بـ"أنصار بيت المقدس"

6-تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر لـ 4 يوليو

7-خلال شهر.. ضبط 620 كيلو بانجو و432 كيلو حشيش

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8-لتعذر حضوره.. تأجيل محاكمة متهم باغتيال النائب العام لـ 4 يوليو

9-تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بأحداث فض رابعة

10-"بانجو العيد في قبضة الشرطة".. إحباط تهريب نصف طن ببورسعيد

11-سقوط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش بالعامرية

12-بـ"275 مليون جنيه".. سقوط 22 شخصا من عصابات غسيل الأموال

13-جمع 46 مليون جنيه.. رحلة الأموال العامة في ضبط أكبر تاجر بالعملات الأجنبية

14-بمناسبة العيد.. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

15-"قتل عمد ومقاومة سلطات".. كواليس إسقاط "خط أسوان" وشقيقه في أوسيم