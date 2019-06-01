مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل محاكمة المعزول وحقيقة ذبح طفل لفتح مقبرة أثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. تأجيل محاكمة المعزول وحقيقة ذبح طفل لفتح مقبرة أثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1-بسبب لهو الأطفال.. تشريح جثة فرارجي قتله جاره بعين شمس
2-تأجيل محاكمة "مرسي" وأعوانه في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 8 يونيو
3-مصدر يكشف حقيقة ذبح طفل لفتح مقبرة أثرية بالواحات.. و"العم" كلمة السر
4-"22 طعنة" و"قطة مذبوحة فوق الجثة".. النيابة تستدعي جيران قاتلة والدتها في الزيتون
5- المحكمة تأمر بالقبض على المتهمين الهاربين بـ"أنصار بيت المقدس"
6-تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر لـ 4 يوليو
7-خلال شهر.. ضبط 620 كيلو بانجو و432 كيلو حشيش
8-لتعذر حضوره.. تأجيل محاكمة متهم باغتيال النائب العام لـ 4 يوليو
9-تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بأحداث فض رابعة
10-"بانجو العيد في قبضة الشرطة".. إحباط تهريب نصف طن ببورسعيد
11-سقوط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش بالعامرية
12-بـ"275 مليون جنيه".. سقوط 22 شخصا من عصابات غسيل الأموال
13-جمع 46 مليون جنيه.. رحلة الأموال العامة في ضبط أكبر تاجر بالعملات الأجنبية
14-بمناسبة العيد.. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون
15-"قتل عمد ومقاومة سلطات".. كواليس إسقاط "خط أسوان" وشقيقه في أوسيم