مصر | الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية": عدم جواز نظر القضية لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية": عدم جواز نظر القضية لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة الاستماع الى مرافعة المحامي علاء علم الدين الختامية في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية ابان ثورة 25 يناير.

وأشار علم الدين في دفعه الرابع بالبراءة الي عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر ضمنا من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين: صبحي صالح موسى أبو عاصي ، حمدي حسن علي إبراهيم عند قيامها بإحالة الجناية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة ، والمعروفة بالتخابر مع حماس والمنظورة أمام ذات المحكمة ، حيث خلا أمر الإحالة فيها من المتهمين المذكورين.

كما دفع علم الدين بعدم جواز محاكمة المتهمين عن الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها والمنسوبة بالبند أولا من أمر الإحالة للمتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين لعدم اشتمال أمر الإحالة بالبند ثالثا على هذا الاتهام ، ولأن الجرائم الواردة بهذا البند والمنسوبة للمتهمين لا يؤدي أيا منها بفرض حصوله الى ما أورده المشرع على سبيل الحصر من نتائج بنص المادة 77 من قانون العقوبات ، وذلك عملا بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعملا بتقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى الجنائية المرفوعة على المتهمين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

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وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .