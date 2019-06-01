أخبار مصر | لأول مرة.. مصر تترأس اجتماع المجالس التنفيذية لكبرى منظمات الأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. مصر تترأس اجتماع المجالس التنفيذية لكبرى منظمات الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدي منظمات الأمم المتحدة في روما، والرئيس الحالي للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي الذي يعد أكبر منظمة إغاثة إنسانية في العالم، مدينة نيويورك لرئاسة الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لست منظمات أممية كبري هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة.

وصرح بدر، أن الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لمنظمات وبرامج الأمم المتحدة في نيويورك ناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المنظمات الأممية الست، أبرزها موضوع إصلاح منظومة الأمم المتحدة التنموية حيث تم تبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع الهام، ومدي تأثير الإصلاح علي عمل منظمات الأمم المتحدة في الدول المعنية، وكذلك العمل علي تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين المنظمات المعنية لمساعدة الحكومات في تنفيذ أجندة التنمية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والتباحث حول موضوع التمويل المستدام لدعم الجهود الدولية في تنفيذ الأهداف التنموية خصوصًا الهدفين الأول والثاني المتعلقين بالقضاء علي الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.

وأشار إلي أن أجندة الاجتماع تضمنت كذلك تبادل وجهات النظر بين أعضاء المجالس التنفيذية لمنظمات الأمم المتحدة حول تحسين أساليب عمل مجالسها التنفيذية في إطار جهود إصلاح منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلي متابعة التقدم المحرز في تنفيذ سياسة السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن القضاء علي قضايا التحرش والاستغلال الجنسي.

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وأوضح أن رئاسة مصر للمرة الأولي للاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لكبري منظمات للأمم المتحدة في نيويورك، إنما تأتي اتصالاً برئاسة مصر الحالية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للمرة الأولي أيضَا منذ إنشاء المنظمة، وهو ما يعكس الدور المتزايد الذي باتت تلعبه الدبلوماسية المصرية علي الساحة الدولية، لا سيما في إطار منظمات الأمم المتحدة وخصوصًا المعنية بتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وبما يتواكب مع جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضاء علي الجوع والفقر بحلول 2030.

كما أوضح أن هذا الجهد يأتي في سياق تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وتركيز جهود الرئاسة المصرية للاتحاد علي دعم الجهود التنموية في القارة الإفريقية، وشحذ الجهود الدولية لهذا الغرض.

من جانبه، أشار السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، إلي الجهد الذي اضطلعت به مصر خلال مرحلة التفاوض علي جهود إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة إبان رئاستها لمجموعة الـ77، موضحًا أنه في المحصلة الأخيرة يجب أن تؤتي جهود الإصلاح ثمارها من خلال ما يشعر به المواطنون في الدول النامية من خدمات تقدم لهم وتيسر من معيشتهم وتعطي الأمل للشباب في مستقبل أفضل، وألا يقتصر الأمر علي تعديلات شكلية في مؤسسات وآليات عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

كما تطرق في حديثه إلي الجهود المصرية داخل الأمم المتحدة سواء في أطر التنمية، أو في المسائل الاجتماعية وتعزيز دور المرأة والشباب، أو دعم تحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية من خلال المهام الأممية لحفظ السلام التي تعد مصر من ضمن أكبر المساهمين فيها.