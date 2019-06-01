أخبار مصر | خاص| رئيس قسم الصدر بطب قصر العيني يوضح تأثير الصيام على مرضى الصدر خلال برنامج "الخليج 365 كلينك" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| رئيس قسم الصدر بطب قصر العيني يوضح تأثير الصيام على مرضى الصدر خلال برنامج "الخليج 365 كلينك" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بأي أنشطة بدنية أو رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، ولذلك نقدم نصائح طبية للمواطنين وكيفية التعامل خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق التقت "الخليج 365"، مع الدكتور ايمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب قصر العيني، فى لقاء خاص خلال برنامج "الخليج 365 كلينك"، والذي يعرض على بوابة الخليج 365 الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

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وأوضح الدكتور ايمن، تأثير الصيام على مرضى الصدر قائلًا: امراض الصدر تقسم لأمراض مزمنة وهى الأمراض طويلة المدى، وأمراض حادة وهو المرض سريع الظهور والأختفاء وقد يكون شديد جدًا، مشيرا ان الامتناع عن الغذاء يكون تأثيره على الصدر بالغ الصعوبة فالغذاء هو الأساس فى مقاومة العدوى وتدهور حالة المريض.

وأضاف، ان التأم الجروح وشفاء المرض يكون عن طريق البروتينات التى توجد فى الغذاء، وبالتالي المريض المزمن لأى مرض بصفة عامة وفى الصدر بصفة خاصة لابد ان يتناول غذاء متوازن بانتظام.

واكد الدكتور ايمن، ان مريض الدرن الرئوي وهو مرض مزمن شديد يجب ان يتغذى بشكل صحى وسليم ولا ينصح له بالصيام، فربما الصيام يكون سبب فى تطور وتدهور وانتشار المرض.