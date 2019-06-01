شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول منفذ تسويقي بقنا لبيع منتجات صغار المزارعين بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بإشراف من وزارة الزراعة، افتُتح أول منفذ تسويقى بمحافظة قنا لبيع منتجات صغار المزارعين، والذي قام بتنفيذه مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري (برايم)، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد).

قام بالافتتاح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، ترافقه الدكتورة جيهان المنوفى، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، المنسق القومي لمشروع «برايم»، والدكتور محمد القرش، المدير التنفيذي للمشروع، معاون وزير الزراعة.

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وصرح الدكتور محمد القرش بأن المنفذ يأتي في إطار تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية وإتاحة الفرص التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري لتسويق منتجاتهم بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق سلاسل للقيمة المضافة ومساعدة صغار المزارعين على تعظيم العوائد من خلال تدريبهم على التعبئة والتغليف ومعاملات ما بعد الحصاد وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وأضاف القرش أن مشروع «برايم» ممول من صندوق التنمية الزراعية (الايفاد)، وقد تم تنفيذ عدد من الشوادر والمنافذ شارك فيها صغار المزارعين بمنتجاتهم ومنتجات الجمعيات التسويقية التي أقيمت بمحافظتى الجيزة والقاهرة خلال شهر رمضان المبارك من خلال إدارة المشروع وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لجودة المنتجات وسعرها التنافسي.

جدير بالذكر أن المنفذ المقام بمحافظة قنا حاليًا هو المنفذ الأول الذي تقيمه إدارة المشروع لخدمة مزارعي الصعيد، وجارٍ إنشاء عدد آخر من المنافذ تغطي كل محافظات الجمهورية.