شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة في القاهرة والمحافظات لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية في القاهرة والمحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، وتم إعلان حالة الطوارئ في القطاعات الخدمية، للتأكد من توفر الخدمات وتوفير الأجواء الآمنة للاحتفالات خلال أجازة العيد.

في القاهرة، شدد المحافظ اللواء خالد عبدالعال، على القيادات التنفيذية بالمحافظة ونوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق والمسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بالتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أجازة العيد، كما شدد على استمرار عمل غرف العمليات بالأحياء لمراقبة أعمال المباني المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وإزالتها على الفور.

وطالب «عبدالعال»، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، وشدد على رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين مع التركيز على الأماكن السياحية والمتنزهات ومحيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة صلاة العيد.

وشدد على هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أوتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى وفتح الحدائق العامة والمتخصصة لاستقبال زوار العيد والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال مع تجهيز أكياس بلاستكية لتوزعها على رواد الحدائق لجمع مخلفاتهم بها.

وفي الإسكندرية، قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية الأوقاف بالمحافظة، إنه تم تجهيز 529 ساحة لأداء صلاة العيد، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص إمامين لكل ساحة، ولن يسمح للسلفيين بإقامة ساحة مخالفة في العيد.

وأكد الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، أنه سيتم تطبيق قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في صلاة العيد أيضًا ولن يسمح لأي خطيب ليس معه رخصة أو من غير خريجي الأزهر أو معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف بإلقاء خطبة العيد أو الصلاة على الإطلاق.

وفي القليوبية، قال المحافظ الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، إنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف وتجهيز 443 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع تحديد إمام وخطيب كل ساحة والاحتياطي لهما.

وأعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية احتفالات العيد، والتأكيد على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية.

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وفي كفرالشيخ، أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه تم تخصيص 357 ساحة لأداء صلاة العيد، إضافة إلى المساجد، مشيرًا إلى أنه تم اختيار إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي. وأضاف أنه تم تشكيل غرف عمليات في الإدارات والمديرية لرصد الالتزام بالضوابط المقررة في الساحات والمساجد، على أن ترفع تقريرها إلى الوزارة عقب صلاة عيد الفطر.

وفي الشرقية، أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، رفع حالة الطوارئ بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق المحافظة مع تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة استعداداً لإستقبال العيد مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة ومديرية خدمية لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة أي أحداث أو أزمات طارئة للتغلب عليها والتعامل معها على الفور.

وفي الإسماعيلية، قال إبراهيم رمضان، المتحدث الرسمي بإسم مديرية الأوقاف بالمحافظة، إنه تم تخصيص 61 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تعيين إمامين، أحدهما أساسي وآخر احتياطي، مشددًا على عدم إقامة أي ساحة غير الساحات المعلن عنها، وأن من يخالف ذلك يكون مخالفًا للقانون، ويتعرض لعقوبات قانونية

وفي المنيا، قال الشيخ سلامة عبدالرازق، مدير مديرية الأوقاف، إنه تم اعتماد 200 ساحة شعبية لصلاة العيد واعتماد 400 خطيب وأمام من المتميزين، لخطبة العيد بتلك الساحات نصفهم بصفه أساسية والنصف الأخر بصفه احتياطية.

وقرر المحافظ اللواء قاسم حسين، إلغاء الإجازات والراحات في الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات خلال أيام العيد، ووجّه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وفي الوادي الجديد، قرر المحافظ اللواء محمد الزملوط، رفع درجة الاستعداد القصوى، ووجه باتخاذ كافة التدابير بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة.

وأكد «الزملوط» أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف وتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية.

وفي سوهاج، أعلن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، تشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية للمراكز، والقرى، لمتابعة استعدادات الجهاز التنفيذى لعيد الفطر ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والخدمية، مشددا على رفع درجة الإستعداد القصوي بالجهازين التنفيذي، والأمني بالمحافظة.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن، ومديرى المديريات، والأجهزة الأمنية بتجهيز الحدائق العامة، وفتحها بالمجان أمام الجمهور، وتكثيف الحملات على الأسواق، والمخابزومتابعة المعديات النيلية، واللنشات، والمراكب الشراعية في النيل.