شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بذكرى دخلول العائلة المقدسة إلى مصر بكنيسة أبي سرجة الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة الآثار في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بكنيسة أبى سرجة الأثرية بمجمع الأديان بمصر القديمة، بمناسبة إحياء ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

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حضر الاحتفالية الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ممثلا عن وزارة الآثار، ولفيف من الآباء الآساقفة بالكنيسة، وممثلين من وزارات السياحة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ومجموعة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن مصر تحتفل في الأول من يونيو من كل عام بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، يوم 24 من الشهر القبطي بشنس المشتق من خنسو معبود طيبة، حيث أن وجود العائلة المقدسة استمر أكثر من 3 سنوات ونصف، مرت خلالها على 25 نقطة في جميع أنحاء مصر.

وأضاف أن وزارة الآثار تولي اهتماماً بملف توثيق رحلة العائلة المقدسة لمصر وتسجيلها على قائمة التراث العالمي، حيث قامت بعمل مشروعات تطوير وترميم لكافة المواقع الاثرية الواقعة ضمن مسار الرحلة بدءا من اديرة وادي النطرون وحتى دير المحرق بأسيوط.