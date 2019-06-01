شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص محجر بأرض زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، حبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف عقوبة إصدار ترخيص استغلال محجر بأرض زراعية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..





قال مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن الهيئة تستكمل صرف المعاشات للمستحقين بجميع مكاتبها على مستوى الجمهورية يومى الأحد والاثنين المقبلين، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء وحتى الخميس القادم، على أن يتم استئناف العمل بداية من السبت المقبل فى مكاتب محدودة تعمل فى هذا اليوم و الأحد المقبل بجميع المكاتب فى المحافظات المختلفة.

قامت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم السبت، بتفقد حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على استعداداتها والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





وجه ستيفن جيرارد أحد أساطير نادي ليفربول رسالة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديى توتنهام وليفربول في التاسعة مساء اليوم بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، في نهائي دوري ابطال اوروبا.

فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية، حيث اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى لعام 2019/2018 بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بنسبة نجاح 76.5%.





شهد ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ومحيطه بالعاصمة الإسبانية مدريد، إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات قليلة على انطلاق المباراة النهائية فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى تجمع بين ناديى ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

يمتلك محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى سجلاً مميزاً أمام توتنهام فى المواجهات التى جمعتهما على صعيد البطولات الأوروبية.





يصوت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة على أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018، خلال مؤتمر صحفى يقام بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية، يوم الأحد 23 يونيو الحالى.

أعلن مسئولو شركة تذكرتى أن السيستم ونظام حجز تذكر لبطولة امم افريقيا 2019 يتضمن خدمة الـ"دليفرى" لتوصيل الـ fan id والتذاكر إلى البيت، تيسيراً على المشجعين وراحتهم.

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احتلت جماهير ليفربول الإنجليزي شوارع العاصمة الإسبانية مدريد قبل ساعات على نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام، والذى سيقام فى التاسعة مساء اليوم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو.

مقادير ودقيق وصاجات ووصفات يتبادلها الجيران لضبط طريقة عمل كحك العيد خاصة وسط حرص الكثير من الأسر لعمل الكحك البيتى كطقس مهم من طقوس عيد الفطر المبارك.





عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لمحتجون أضرم النار فى بوابة دخول السفارة الأمريكية فى مدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس خلال ثانى يوم من الاحتجاجات الكبيرة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسى 2018 / 2019، بعدما اعتمدها اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، وبلغت نسبة النجاح 80.37%.

تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقب عيد العيد فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية"، وتكون غرة شهر شوال 1440 هجريا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.





أصدر نادى بتروجت بياناً رسمياً يعلن فيه رفضه لعب مباراة المقاولون العرب.

نجحت الشركة المنفذة لنظام "تذكرتى" الخاص بحجز وبيع تذاكر مباريات بطولة امم افريقيا 2019 فى القضاء على العديد من الظواهر السلبية التى كانت تصاحب عملية طرح وبيع التذاكر أمام الجماهير الراغبة فى حضور المباريات الكبرى فى مصر، وعلى رأسها الزحام والتكدس والطوابير أمام بوابات المنافذ المخصصة للبيع، وكذلك السوق السوداء والشغب.

على ما يبدو أن القضاء المصرى بدأ فى اتخاذ خطوات حاسمة وصارمة، لإنهاء إشكالية «تأجير الشقق السكنية المفروشة» التى عانى منها الشعب خلال السنوات الماضية، وذلك فى محاولة منه لمواجهة خطر الإرهاب الأسود بكل أشكاله وصوره، ولسد الطريق بشكل كامل أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية والقضاء عليها.