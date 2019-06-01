شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو المواطنين المسافرين إلى تنزانيا تجنب استخدام الأكياس البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الخارجية، اليوم السبت، بالمواطنين المسافرين إلى دولة تنزانيا ضرورة مراعاة ما أعلنته حكومة تنزانيا، فى ضوء حرصها على نظافة البيئة، أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجارى ستقوم بحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيكية سواء المصدرة أو المستوردة أو المصنعة أو المخزنة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية.. داعية المواطنين المسافرين إلى دولة تنزانيا ضرورة تجنب استخدام الأكياس البلاستيك، سواء كحقائب لتغليف بعض الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، وذلك لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.