انت الان تتابع محافظ بورسعيد: خط ساخن للتصدي للدروس الخصوصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، إنه سيطلق خط ساخن من خلال مكتبه الشخصي لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ضد من أسماهم بتجار العلم، وتجار الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لم تعد تتماشى مع الأنظمة التعليمية المصرية الجديدة، محذرا أولياء الأمور من السماع لمطالب المدرسين بالبدء في الدروس، واصفًا ذلك بأنه بهدف جمع المال. وشدد محافظ بورسعيد، أنه سيتلقى الشكاوي بنفسه، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسين المخالفين.

وكان المحافظ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11 ألف و92 طالب، موزعين على 56 لجنة، وعدد الناجحين 8893 طالب، بنسبة نجاح 80.55%. وحضر اعتماد النتيجة كلًا من "الدكتور نبوي باهي، وكيل

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