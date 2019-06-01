وزارة الخارجية تحذر المسافرين إلى تنزانيا

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سامح شكري وزير الخارجية
أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه إن حكومة تنزانيا، أعلنت أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيك سواء المصدرة أو المستورة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية. وأهابت الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى تنزانيا ضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام البلاستيك سواء كحقائب لتغليف الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.
من ناحية أخرى، قام هشام بدر سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي لـبرنامج الغذاء العالمي، الذي يعد أكبر منظمة إغاثة إنسانية في العالم، بزيارة نيويورك لرئاسة الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لـ6 منظمات أممية كبرى هي: برنامج الأمم المتحدة
من ناحية أخرى، قام هشام بدر سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي لـبرنامج الغذاء العالمي، الذي يعد أكبر منظمة إغاثة إنسانية في العالم، بزيارة نيويورك لرئاسة الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لـ6 منظمات أممية كبرى هي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، برنامج الغذاء العالمي، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبمشاركة السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وصرح بدر بأن الاجتماع، ناقش عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المنظمات الأممية الست، أبرزها موضوع إصلاح منظومة الأمم المتحدة التنموية.
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